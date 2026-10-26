Tamburi, rilevate azioni proprie per 1,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners ha comunicato di aver acquistato sul mercato Euronext Milan complessivamente 183.498 azioni ordinarie nel periodo compreso tra il 19 e il 23 ottobre 2026, nell'ambito del programma di buyback. Gli acquisti sono stati effettuati al prezzo medio ponderato di 8,7695 euro, per un controvalore complessivo di 1.609.192,40 euro, per il tramite dell'intermediario Equita Sim.



Al 23 ottobre 2026 l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale deteneva 24.656.579 azioni proprie, corrispondenti al 13,373% del capitale sociale.











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