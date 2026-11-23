Terna: consumi elettrici stazionari a ottobre

da inizio anno fabbisogno in crescita del 4,7%

(Teleborsa) - A ottobre il fabbisogno elettrico nazionale ha raggiunto 25,8 TWh, +0,4% in confronto allo stesso mese del 2025. Correggendo il dato per un giorno lavorativo in meno, la crescita, sale a +0,9%. Segno positivo per la domanda in tutto il Paese: +0,1% al Nord, +0,5% al Centro e +1,1% al Sud e nelle isole.



Lo comunica Terna sottolineando che lo scorso mese la produzione da fonti rinnovabili è stata pari a 9,7 TWh, coprendo il 37,7% del fabbisogno elettrico nazionale.



Da gennaio a ottobre, la domanda elettrica cresce di 12,2 TWh (+4,7%). Le rinnovabili hanno coperto il 41,6% del fabbisogno nazionale, con una produzione in aumento dello 0,6%, sostenuta dal solare (+20,3%) e, in misura minore, dall’eolico (+3,5%), a fronte della flessione della produzione idroelettrica (-20,3%) in un contesto di minore disponibilità della risorsa idrica. La nuova capacità installata ha raggiunto circa 6,2 GW, portando a 480 MW la distanza dall’obiettivo previsto per il 2026 dal decreto Aree Idonee.



A ottobre circa 1 GW di nuova capacità rinnovabile installata



A ottobre la produzione nazionale ha soddisfatto l’86,3% della domanda, mentre il restante 13,7% è stato coperto dal saldo degli scambi con l’estero. La produzione nazionale netta si è attestata a 22,7 TWh, in aumento di 533 GWh (+2,4% rispetto a ottobre 2025). Il saldo estero è diminuito del 9,5%, determinato da una flessione dell’import (-6,2%) e da un aumento dell’esportazione (+27,5%).



Nel complesso, la generazione da fonti rinnovabili è risultata in diminuzione rispetto a ottobre 2025 (-4,2%). Al calo della produzione idroelettrica (-22,2%), eolica (-20%) e geotermica (-0,5%) si contrappone la crescita del fotovoltaico (+18,8%) e delle bioenergie (+2,2%). L’idroelettrico si mantiene su valori inferiori alla media degli ultimi quindici anni: a ottobre si è attestato a 2,3 TWh, inferiore del 32,2% rispetto al periodo 2011-2025; e tra gennaio e ottobre ha raggiunto 30,7 TWh, contro una media di 39,5 TWh nello stesso periodo (-22,2%).



La minore produzione rinnovabile e la riduzione del saldo estero sono state compensate da una maggiore produzione termoelettrica tradizionale (+7,9%).



Nel mese di ottobre sono stati installati circa 1 GW di nuova capacità rinnovabile. Alla fine del mese, la potenza rinnovabile complessivamente installata ha raggiunto 89,7 GW, di cui 49,2 GW di solare e 14,1 GW di eolico.



Sul fronte degli accumuli, in Italia la capacità complessiva degli impianti elettrochimici ha raggiunto 20,2 GWh e una potenza nominale di 8,6 GW distribuiti su 1.004.735 sistemi di accumulo. Gli impianti utility scale hanno raggiunto 7,4 GWh di capacità di accumulo, che corrispondono a 2,1 GW di potenza nominale.

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