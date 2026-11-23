Terna rafforza l'impegno contro la violenza di genere

Istituita la Consigliera di Fiducia, un presidio indipendente di ascolto, orientamento e supporto sul lavoro e nella vita privata

(Teleborsa) - Terna rafforza il suo impegno nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, estendendo il sostegno alle sue persone oltre il luogo di lavoro, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne,



Il Gruppo guidato da Pasqualino Monti ha introdotto la figura della Consigliera di Fiducia, quale presidio indipendente di ascolto, orientamento e supporto a cui rivolgersi sia per situazioni che si verificano in ambito lavorativo sia per episodi di violenza vissuti nella sfera personale.



L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la violenza di genere non possa essere considerata esclusivamente un fatto privato, ma rappresenti un fenomeno culturale e sociale che può produrre conseguenze profonde sulla salute, sulla sicurezza, sul benessere e sulla partecipazione alla vita professionale. In questo contesto, anche i luoghi di lavoro possono rappresentare importanti spazi di ascolto e supporto, in grado di offrire alle persone riferimenti e strumenti per affrontare situazioni di difficoltà e orientarle verso i percorsi più appropriati.



L'incarico di Consigliera di Fiducia è stato affidato a Giorgia Ortu La Barbera, psicologa e Senior DE&I Consultant, esperta sui temi dell’equità di genere e consulente per la Certificazione della Parità di Genere.



In occasione della ricorrenza del 25 novembre, Terna organizza un incontro dedicato alle persone del Gruppo, intitolato "Quando la violenza non lascia lividi – I meccanismi del controllo e del condizionamento nella quotidianità". L’appuntamento è dedicato in particolare alla violenza psicologica e alle forme di controllo e condizionamento che possono manifestarsi nella vita quotidiana. Interverranno Annamaria Giannini, Professoressa Ordinaria di Psicologia Generale e Direttrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università Sapienza di Roma, Stefano Ciccone, fondatore dell’associazione e rete nazionale Maschile Plurale, impegnata nel contrasto alla violenza di genere e nella riflessione sui modelli maschili, e la stessa Giorgia Ortu La Barbera.



Inoltre, per la ricorrenza della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Terna illumina di rosso la facciata della propria sede di via Galbani a Roma, a partire dalla serata del 23 novembre e fino all’alba del 26.



Il Gruppo, che dal 2024 ha ottenuto la certificazione per la parità di genere, conta circa 7.300 persone: la presenza femminile, escluso il personale operativo, è pari al 26% e circa il 31% delle posizioni manageriali è occupato da donne.

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