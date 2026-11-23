Trasporto merci, OMT apre il capitale al Gruppo Transadriatico

(Teleborsa) - OMT - Officine Meccaniche Tortonesi, società controllata da Autosped G del Gruppo Gavio, si rafforza nel settore dei veicoli cisterna e, dopo aver annunciato l'acquisizione di SACIM nell'aprile scorso, apre il proprio capitale al Gruppo Transadriatico, che acquisisce una partecipazione del 35% mediante aumento di capitale riservato. Ad Autosped G la maggioranza, con il restante 65%.



L'operazione risponde ad una precisa strategia industriale: unire le competenze di due storici marchi italiani di cisterne con l'esperienza di un operatore specializzato nel trasporto liquidi, inclusi carburanti e merci pericolose.



Il Gruppo Transadriatico è attivo nel trasporto merci su strada e nella logistica, presente anche nel comparto ferroviario attraverso il controllo della società di trasporto merci su rotaia Sangritana.



La nuova compagine azionaria punta così a valorizzare le capacità produttive e le specializzazioni dei due stabilimenti - quello di OMT a Tortona e quello ex SACIM di Cesena - nell'ambito di un gruppo che a pieno regime produrrà circa 400 botti l'anno, con 120 addetti e circa 40 milioni di euro di fatturato anno. Questo patrimonio industriale e tecnologico si arricchisce del know-how maturato da Transadriatico, con l'obiettivo di sviluppare prodotti sempre più innovativi, sicuri e rispondenti alle esigenze di un mercato orientato alla sostenibilità, alla transizione energetica e all'integrazione tra strada e ferrovia.



"L'integrazione delle competenze e delle capacità produttive dei due stabilimenti rappresenta un passaggio fondamentale per il nostro sviluppo. Vogliamo valorizzarne le specializzazioni, ampliare la gamma dei prodotti e accelerare l'innovazione tecnologica, rafforzando la competitività di OMT sui mercati nazionali e internazionali", spiega Marco Curti, Amministratore Delegato di OMT.



Luca Giorgi, Amministratore Delegato di Autosped G, aggiunge "abbiamo deciso di allargare la compagine sociale di OMT per condividere una strategia di crescita e diversificazione industriale".



Per Natalino Mori, Presidente di Transadriatico, "contribuire allo sviluppo di autobotti e dispositivi di carico e scarico tecnologicamente avanzati rappresenta una scelta strategica. Sicurezza, affidabilità e qualità del servizio dipendono sempre più dall'innovazione dei mezzi e degli allestimenti".





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