A Padova la logistica sanitaria basata su droni a idrogeno

(Teleborsa) - Entra nella fase operativa il progetto Padova Sandbox, autorizzato da ENAC: un sistema integrato che produce idrogeno verde direttamente in aeroporto per alimentare droni cargo capaci di trasportare fino a 4 kg di merci per 100 chilometri.



Dopo i test nello scalo, nel 2027 partiranno i voli sperimentali tra i poli logistici sanitari del Veneto, con l'obiettivo di realizzare Nel Veneto una rete regionale per il trasporto urgente di farmaci, campioni biologici e materiali biomedicali, basata su una flotta di droni cargo con base all’aeroporto Allegri di Padova.



La sperimentazione, autorizzata da ENAC, punta a verificare la fattibilità di un sistema di logistica sanitaria aerea che integri produzione, stoccaggio e distribuzione dell’idrogeno con l’impiego di droni cargo, che saranno in grado di trasportare fino a 4 kg di merci per 100 chilometri.



Il processo parte da un impianto fotovoltaico da 50 kW, installato nell’area Sandbox, che fornisce energia elettrica rinnovabile al sistema KEB (Key Energy Builder), che a sua volta gestisce la produzione di idrogeno mediante elettrolisi, il suo stoccaggio e il successivo rifornimento destinato al GH2, drone cargo multicottero progettato per il trasporto di merci.

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