(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Wall Street, dopo la decisione di Nvidia
di reintegrare Jensen Huang
nel ruolo di amministratore delegato. La notizia ha sorpreso gli investitori, favorendo un'inversione di tendenza dopo le vendite della scorsa settimana, alimentate anche dalla crisi ai vertici del colosso dei semiconduttori.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
è in rialzo del 3,02%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l'S&P-500
, che arriva a 7.236 punti. Balza in alto il Nasdaq 100
(+6,81%); sulla stessa linea, su di giri l'S&P 100
(+5,37%). Il ritorno di Huang rassicura i mercati
L'uscita di scena di Huang aveva alimentato dubbi sulla tenuta del boom degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Il suo ritorno contribuisce ora a ristabilire la fiducia degli investitori: il manager è infatti considerato una figura centrale per il settore e un riferimento per il sentiment sull'intero comparto tecnologico.Dollaro ai massimi da 19 mesi. Focus su inflazione e Fed
Parallelamente al rally azionario, il dollaro ha raggiunto un nuovo massimo da 19 mesi rispetto a un paniere di valute, con l'indice in rialzo dello 0,4% a quota 104,3. A sostenere il biglietto verde sono le aspettative di una Federal Reserve più aggressiva sul fronte dei tassi d'interesse.
Questa settimana gli investitori attendono i dati sull'inflazione PCE, l'indicatore monitorato dalla Fed, con il dato annuale atteso al 3,8%. Particolare attenzione sarà riservata alla componente core, al netto degli elementi più volatili.
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica
(+8,97%), telecomunicazioni
(+5,09%) e beni di consumo secondari
(+4,70%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia
, che riporta una flessione di -0,63%.
Le migliori e peggiori Blue Chip del Dow Jones
Nvidia
(+31,50%), Caterpillar
(+7,14%), Alphabet
(+6,87%) e Cisco Systems
(+6,17%).
Debole United Health
che ottiene -1,55%.
Piccola perdita per Coca Cola
, che scambia con un -1,41%.
Tentenna Chevron
, che cede lo 0,85%.