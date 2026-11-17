Wall Street in netto calo con nuova stretta USA su accesso Cina ai chip

(Teleborsa) - Chiusura in netto calo a Wall Street appesantita dalle mosse degli Stati Uniti per limitare l'accesso della Cina a chip e server avanzati per l'intelligenza artificiale mentre cresce l'attesa per la trimestrale di Nvidia .



Secondo una norma provvisoria, infatti, gli operatori di data center in diversi paesi avrebbero bisogno di una licenza del governo statunitense per esportare chip AI avanzati dei produttori americani ai clienti in tali aree.



Resta l'attenzione anche sul possibile ritorno di Huang. Il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha chiesto un "drastico" rimpasto ai vertici, mentre gli alleati dell'ex CEO hanno spinto per il suo ritorno e Trump ha appoggiato le richieste di reintegrazione.



Infine, sul fronte geopolitico, questa settimana, focus sull'incontro tra il presidente USA, l'omologo cinese Xi Jinping e Vladimir Putin, previsto per giovedì a Shenzhen.



Il Dow Jones accusa una discesa dell'1,41%; sulla stessa linea, profondo rosso per l' S&P-500 , che si ferma a 7.417 punti, in netto calo dell'1,92%.



In forte calo il Nasdaq 100 (-2,67%); sulla stessa linea, pesante l' S&P 100 (-2,13%).



Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti informatica (-2,98%), telecomunicazioni (-2,82%) e energia (-2,09%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Procter & Gamble (+1,90%), United Health (+1,12%), McDonald's (+0,99%) e Nike (+0,71%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Caterpillar , che ha chiuso a -4,95%.



Tonfo di Nvidia , che mostra una caduta del 4,12%.



Lettera su Alphabet , che registra un importante calo del 4,07%.



Si concentrano le vendite su Boeing , che soffre un calo del 3,66%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Starbucks (+2,14%), Paychex (+1,82%), Comcast Corporation (+1,75%) e AppLovin (+1,45%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Astera Labs , che ha terminato le contrattazioni a -8,70%.



Scende SanDisk , con un ribasso dell'8,58%.



Crolla Lumentum Holdings , con una flessione dell'8,48%.



Vendite a piene mani su ARM Holdings , che soffre un decremento dell'8,12%.

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