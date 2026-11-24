A2A lancia prestito obbligazionario biennale da 200 milioni di euro

A tasso variabile in formato private placement, ammissione su MOT dal 1° dicembre

(Teleborsa) - A2A ha lanciato oggi un'emissione obbligazionaria in private placement con durata di 2 anni a tasso variabile. Il valore nominale dell’emissione è pari a 200 milioni di euro in linea capitale con una cedola pari al tasso Euribor 3M maggiorato di un margine pari a 60 punti base.



I proventi netti derivanti dall’emissione - riporta un comunicato - finanzieranno gli Eligible Green Projects come definiti all’interno del Sustainable Finance Framework di A2A: progetti strategici di economia circolare e transizione energetica legati allo sviluppo delle rinnovabili, al settore ambientale, all’efficienza energetica e alle reti elettriche.



Il prestito obbligazionario rientra nella strategia del Gruppo – guidato dall'amministratore delegato Renato Mazzoncini - volta a garantire flessibilità finanziaria, diversificare le fonti di finanziamento, rafforzare la quota di debito sostenibile e ottimizzare il costo del debito.



I titoli, regolati dalla legge inglese, saranno ammessi a quotazione sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) gestito da Borsa Italiana a partire dal 1° dicembre 2026.

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