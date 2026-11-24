Altea Green Power avvia acquisto azioni proprie per massimi 2 milioni di euro

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Altea Green Power ha approvato un programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, secondo i termini, condizioni e limiti della deliberazione assembleare del 28 aprile 2026.



Il programma avrà ad oggetto fino a massime 911.778 azioni, pari al massimo al 5% del capitale sociale e potrà essere effettuato, in una o più volte, entro il 28 ottobre 2027, data di scadenza del termine di 18 mesi dalla delibera assembleare del 28 aprile 2026. Il controvalore massimo destinato al programma è stato fissato in 2 milioni di euro.



Ad oggi la società non detiene azioni proprie.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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