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MAIRE, nuovi acquisti di azioni proprie per oltre 9,87 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
MAIRE, nuovi acquisti di azioni proprie per oltre 9,87 milioni di euro
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 24 settembre 2026, MAIRE ha reso noto di aver acquistato, tra il 30 ottobre ed il 5 novembre 2026 inclusi, complessivamente 756.598 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 13,0557 euro, per un controvalore pari a 9.877.928,29 euro.

In seguito agli acquisti effettuati, al 5 novembre il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction detiene 4.872.008 azioni proprie.



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