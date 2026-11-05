MAIRE, nuovi acquisti di azioni proprie per oltre 9,87 milioni di euro
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 24 settembre 2026, MAIRE ha reso noto di aver acquistato, tra il 30 ottobre ed il 5 novembre 2026 inclusi, complessivamente 756.598 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 13,0557 euro, per un controvalore pari a 9.877.928,29 euro.
In seguito agli acquisti effettuati, al 5 novembre il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction detiene 4.872.008 azioni proprie.
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