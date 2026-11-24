Amazon, autorità aviazione Usa indaga su schianto di un drone vicino a Detroit

(Teleborsa) - La Federal Aviation Administration ha annunciato ieri un'indagine sullo schianto di un drone Amazon MK30 avvenuto venerdì a Huntington Woods, in Michigan, durante una consegna. Il velivolo, dopo aver consegnato un ordine di shampoo intorno alle 16:30 locali, è "atterrato sul garage di un residente", ha detto il portavoce di Amazon Jack Stelzner. Il rapporto preliminare della Faa indica che il drone "ha colpito un cavo in fibra, un garage residenziale e si è impigliato nei cavi elettrici durante il decollo"; una elica è risultata danneggiata. Non ci sono stati feriti.



"La sicurezza è la nostra priorità e gli incidenti sono estremamente rari", ha dichiarato Stelzner. Il National Transportation Safety Board è a conoscenza dell'episodio e raccoglie informazioni, senza aver deciso se aprire un'inchiesta.



Amazon punta ad avviare il servizio in 500 città e centri degli Stati Uniti entro fine anno. Un'inchiesta federale era già stata aperta quasi un anno fa dopo che un drone aveva abbattuto un cavo internet a Waco, in Texas, e un'altra per la collisione di due droni con una gru a Phoenix.

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