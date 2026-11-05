Amazon avvia partnership con Uber: zero spese di consegna per gli iscritti a Prime

(Teleborsa) - Amazon
e Uber
hanno annunciato un nuovo vantaggio per gli iscritti a Prime negli Stati Uniti: zero spese di consegna sugli ordini effettuati presso i ristoranti per un importo pari o superiore a 25 dollari
, direttamente tramite Amazon e gestiti da Uber Eats. Grazie a questa collaborazione, gli iscritti ad Amazon Prime possono accedere a vantaggi esclusivi su una delle più vaste reti di consegna a domicilio di pasti negli Stati Uniti, utilizzabile tramite il sito Amazon.com o l'app Amazon Shopping.
L'annuncio della partnership è arrivato a pochi giorni di distanza
da quello con cui il servizio concorrente DoorDash
ha concordato
l'acquisizione di Instacart
per 17 miliardi di dollari.