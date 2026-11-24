Amplifon, stipulato e iscritto atto di scissione parziale in favore di Amplifon Partecipazioni I

(Teleborsa) - Amplifon , facendo seguito a quanto comunicato tra il 30 luglio e il 23 settembre scorsi, rende noto che oggi è stato stipulato l’atto di scissione parziale mediante scorporo della stessa Amplifon in favore della società beneficiaria di nuova costituzione Amplifon Partecipazioni I (NewCo), in esecuzione della delibera assunta dal CdA il 17 settembre.



Anche in considerazione della più ampia prospettata acquisizione di GN Hearing, la scissione - spiega una nota - è finalizzata ad adottare una configurazione societaria volta a consentire una gestione separata e più efficace delle attività extra-UE del Gruppo, attribuendo a una subholding italiana dedicata le partecipazioni nelle società interamente controllate residenti al di fuori dell’Unione Europea. Non sono attesi impatti economici e finanziari in relazione all’operazione.



Per effetto della scissione, sono assegnate a NewCo le partecipazioni detenute direttamente da Amplifon in 13 società interamente controllate con sede in Stati Uniti, Australia, Cina, Svizzera, Israele, Uruguay ed Egitto, per un valore netto contabile complessivo pari a 592.162.605,89 euro al 30 giugno 2026.



La scissione non comporta alcuna riduzione del capitale sociale né del patrimonio netto di Amplifon – la quale registrerà una variazione meramente qualitativa del proprio patrimonio, a fronte della sostituzione delle partecipazioni assegnate a NewCo con la partecipazione nella stessa – né alcuna modifica dello statuto sociale.

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