Amplifon, via libera CE all'acquisizione del business hearing di GN

(Teleborsa) - Amplifon
ha ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea
all’acquisizione del business hearing
di GN
, annunciata lo scorso 16 marzo.
L’approvazione - si legge in una nota - rappresenta l’ultima delle autorizzazioni regolamentari necessarie
al completamento dell’operazione, dopo quelle ricevute in Australia e negli Stati Uniti.
Questo importante passaggio conferma le previsioni di Amplifon di perfezionare l’acquisizione entro la fine del 2026
, subordinatamente al completamento dei restanti adempimenti previsti per il closing.
Nel frattempo, la pianificazione dell’integrazione
tra Amplifon e GN Hearing procede secondo i programmi
, e nel rispetto delle normative applicabili, con l’obiettivo di essere pienamente pronti dal momento del closing, atteso entro la fine dell’anno.