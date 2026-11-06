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Amplifon, via libera CE all'acquisizione del business hearing di GN

Finanza
Amplifon, via libera CE all'acquisizione del business hearing di GN
(Teleborsa) - Amplifon ha ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea all’acquisizione del business hearing di GN, annunciata lo scorso 16 marzo.

L’approvazione - si legge in una nota - rappresenta l’ultima delle autorizzazioni regolamentari necessarie al completamento dell’operazione, dopo quelle ricevute in Australia e negli Stati Uniti.

Questo importante passaggio conferma le previsioni di Amplifon di perfezionare l’acquisizione entro la fine del 2026, subordinatamente al completamento dei restanti adempimenti previsti per il closing.

Nel frattempo, la pianificazione dell’integrazione tra Amplifon e GN Hearing procede secondo i programmi, e nel rispetto delle normative applicabili, con l’obiettivo di essere pienamente pronti dal momento del closing, atteso entro la fine dell’anno.
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