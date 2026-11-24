Borse europee in calo, focus sull'inflazione PCE

Si raffredda il rally di Nvidia, cresce l'attesa per i dati macro USA

(Teleborsa) - Le Borse europee si muovono in territorio negativo, in linea con i future sugli indici statunitensi, mentre si attenua l'entusiasmo seguito al forte rally di Nvidia . Dopo il deciso recupero della vigilia, gli investitori tornano alla cautela, tra dubbi sulla sostenibilità dei rialzi legati all'intelligenza artificiale e attesa per i nuovi dati macroeconomici dagli Stati Uniti.



Inflazione USA e Fed al centro dell'attenzione

L'attenzione degli investitori si concentra ora sull'indice PCE statunitense, in calendario domani, ultimo importante indicatore sull'inflazione prima della riunione di dicembre della Federal Reserve. Le aspettative sui tassi si sono ulteriormente irrigidite dopo le dichiarazioni del presidente della Fed di New York, John Williams, secondo cui le persistenti pressioni inflazionistiche continuano a indicare la necessità di una politica monetaria restrittiva.



Secondo i dati CME FedWatch, i future sui Fed Funds incorporano ormai come scenario certo un rialzo dei tassi nella riunione di dicembre, rispetto a una probabilità dell'89% registrata venerdì. Intanto, il rendimento del Treasury biennale sale al 4,6684%, mentre quello del decennale scende al 4,9197%.



Dollaro, petrolio e materie prime

Lieve aumento per l' euro / dollaro USA , che mostra un rialzo dello 0,42%. L' Oro è sostanzialmente stabile su 3.627,2 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,20%.



Sui livelli della vigilia lo spread , che si mantiene a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,32%.



Tra le principali Borse europee in rosso Francoforte , che evidenzia un deciso ribasso dello 0,80%, tentenna Londra , che cede lo 0,22%, e poco mosso Parigi , che mostra un -0,03%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,02% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share , che continua la giornata a 51.166 punti.



Migliori e peggiori azioni italiane a grande capitalizzazione



Buona performance per Leonardo , che cresce del 2,00%.



Piccolo passo in avanti per Inwit , che mostra un progresso dell'1,10%.



Composta Avio , che cresce di un modesto +0,91%.



Performance modesta per Snam , che mostra un moderato rialzo dello 0,67%.



STMicroelectronics invece cede il 4,22%.



Scende Prysmian , con un ribasso del 4,16%.



Spicca la prestazione negativa di Stellantis , che scende del 3,61%.



Technoprobe scende del 3,50%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione



BFF Bank (+5,32%), MFE B (+3,79%), Banca Ifis (+3,37%) e BF (+2,56%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su TXT E-solutions , che continua la seduta con -2,22%.



Calo deciso per Reply , che segna un -2,14%.



Sotto pressione Maire , con un forte ribasso dell'1,83%.



Sostanzialmente debole Cembre , che registra una flessione dell'1,36%.

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