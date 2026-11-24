Borse europee prudenti, riflettori su inflazione USA

Attesa anche la pubblicazione dell'indice IFO tedesco

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali Borse del Vecchio Continente, dopo la chiusura positiva della piazza di Tokyo, sostenuta dal rimbalzo dei titoli tecnologici e dei semiconduttori, sulla scia del rally di Nvidia al Nasdaq. Il titolo ha beneficiato del ritorno in scena del CEO Jensen Huang, che ha riacceso l'interesse degli investitori per il comparto.



Sul fronte macroeconomico, l'attenzione è rivolta al dato sull'inflazione PCE negli Stati Uniti, in calendario domani, mentre in Germania è attesa la pubblicazione dell'indice IFO.



Sostanzialmente stabile l' euro / dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,091. Seduta in frazionale ribasso per l' oro , che lascia, per ora, sul parterre lo 0,41%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%.



Sui livelli della vigilia lo spread , che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,33%.



Tra le principali Borse europee andamento cauto per Francoforte , che mostra una performance pari a -0,19%, poco mosso Londra , che mostra un -0,03%, e resistente Parigi , che segna un piccolo aumento dello 0,24%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 48.950 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share , che continua la seduta a 51.577 punti, sui livelli della vigilia.



Tra i migliori e peggiori a grande capitalizzazione



Azimut avanza dell'1,49%.



Si muove in modesto rialzo Fincantieri , evidenziando un incremento dell'1,41%.



Bilancio positivo per Technoprobe , che vanta un progresso dell'1,30%.



Sostanzialmente tonico Leonardo , che registra una plusvalenza dell'1,23%.



Debole Amplifon che continua la seduta con -2,54%.



Giornata fiacca per Enel , che segna un calo dello 0,94%.



Piccola perdita per STMicroelectronics , che scambia con un -0,9%.



Tentenna Moncler , che cede lo 0,66%.



Tra i migliori e peggiori titoli del FTSE MidCap



BFF Bank (+4,91%), CIR (+1,86%), Technogym (+1,54%) e Gens Aurea (+1,50%).



Giù Juventus che continua la seduta con -3,21%.



Sostanzialmente debole MFE B , che registra una flessione dell'1,06%.



Si muove sotto la parità TXT E-solutions , evidenziando un decremento dello 0,91%.



Contrazione moderata per D'Amico , che soffre un calo dello 0,58%.

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