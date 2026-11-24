Eni avvia centrale a gas da 120 MW in Kazakistan

Parte del progetto per la centrale elettrica ibrida di Mangystau da 247 MW

(Teleborsa) - Eni annuncia l'avvio della centrale elettrica a gas da 120 MW, parte del progetto della centrale elettrica ibrida da 247 MW, sviluppata in collaborazione con KazMunayGas e Plenitude (società controllata congiuntamente da Eni e Ares) nella regione di Mangystau, in Kazakistan.



Questo traguardo, raggiunto dopo 12 mesi di lavori di costruzione, - si legge in una nota - segna il completamento del primo impianto di questo tipo su larga scala in Kazakistan, che integra energia solare, a gas ed in futuro eolica per garantire una fornitura di energia affidabile e decarbonizzata alle controllate di KazMunayGas nella regione di Mangystau.



La costruzione e la messa in servizio della centrale a gas hanno richiesto 3 milioni di ore lavorate, senza alcun infortunio con perdita di giornate lavorative.



Il progetto dell’impianto ibrido di Mangystau è stato sviluppato con un approccio per fasi. Dopo la messa in servizio dell'impianto solare da 50 MW nel settembre 2025, la centrale a gas da 120 MW ha raggiunto la prima produzione industriale di energia elettrica nel luglio

2026; ora è pienamente operativa e pronta per essere gestita da una società affiliata a KMG.



La fase successiva riguarderà la costruzione dell'impianto eolico da 77 MW. Entro il 2026 è previsto il completamento della maggior parte delle opere civili in sito, consentendo l'installazione dei primi aerogeneratori. L'avvio delle operazioni commerciali è programmato

per il 2027, completando così la configurazione ibrida del progetto e sbloccandone il pieno potenziale operativo.

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