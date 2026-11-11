Milano 14:26
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Dow Jones 10-nov
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Londra 14:26
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Francoforte 14:26
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Piazza Affari: risultato positivo per ENI

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per ENI
Avanza la società del Cane a sei zampe, che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.
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