Europa in calo con tech di nuovo sotto pressione, Milano maglia nera

(Teleborsa) - Seduta dominata dalle vendite in Europa con Milano maglia nera. Wall Street, intanto, prosegue gli scambi in rosso, con l' S&P-500 che arretra dello 0,93%.



Dopo l'euforia di ieri per il rientro di Jensen Huang in Nvidia , torna a pesare il settore tecnologico tra le rinnovate incertezze sull'intelligenza artificiale, alimentate anche dalle indiscrezioni secondo cui molti dipendenti di Anthropic e OpenAI ritengono che alcuni modelli non ancora rilasciati stiano diventando troppo potenti.



A frenare il sentiment sono anche le tensioni commerciali in scia ai rumours in base alle quali gli Stati Uniti sarebbero pronti ad annunciare un aumento dei dazi sui prodotti provenienti da Cina, Unione Europea e da oltre una dozzina di altri Paesi.



Il tutto mentre cresce l'attesa per il PCE statunitense, in calendario domani, ultimo importante indicatore sull'inflazione prima della riunione di dicembre della Federal Reserve. Il consensus indica un aumento dell'indice del 3,8% rispetto a ottobre dello scorso anno che, se confermato, rafforzerebbe l'aspettativa di un rialzo dei tassi a dicembre.

Forex, materie prime e tassi

Seduta in lieve rialzo per l' euro / dollaro USA , che avanza a quota 1,096. Giornata da dimenticare per l' oro , che scambia a 3.568,3 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,82%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 80,9 dollari per barile.



Torna a salire lo spread , attestandosi a +108 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,35%.



Gli indici

Nello scenario borsistico europeo Francoforte scende dell'1,26%, ferma Londra , che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi , che resta incollata sui livelli della vigilia.



Pioggia di vendite sul listino milanese, che termina con una pesante flessione dell'1,84%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share , che chiude la giornata a 50.747 punti, in forte calo dell'1,76%.



Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap (-0,72%); con analoga direzione, sotto la parità il FTSE Italia Star , che mostra un calo dello 0,63%.



I migliori e i peggiori a Piazza Affari

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, resistente Inwit , che segna un piccolo aumento dell'1,45%.



Leonardo avanza dell'1,43%.



Si muove in modesto rialzo Telecom Italia , evidenziando un incremento dell'1,33%.



Bilancio positivo per Nexi , che vanta un progresso dell'1,30%.



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su STMicroelectronics , che ha archiviato la seduta a -10,21%.



Pessima performance per Technoprobe , che registra un ribasso del 10,09%.



Sessione nera per Prysmian , che lascia sul tappeto una perdita dell'8,04%.



Calo deciso per Stellantis , che segna un -3,07%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banca Ifis (+3,09%), Philogen (+3,07%), Sesa (+3,04%) e MFE B (+2,12%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Alerion Clean Power , che ha archiviato la seduta a -4,39%.



Sotto pressione Carel Industries , con un forte ribasso del 3,72%.



Soffre Fiera Milano , che evidenzia una perdita del 3,40%.



Preda dei venditori Maire , con un decremento del 3,14%.

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