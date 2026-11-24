Francoforte: brillante l'andamento di TKMS

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il costruttore di sottomarini e navi militari , che tratta in utile del 2,18% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di TKMS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca di difesa navale rispetto all'indice.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 73,33 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 75,83. Il peggioramento di TKMS è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 71,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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