Hewlett Packard Enterprise, crolla al NYSE su timori redditività futura

(Teleborsa) - Le azioni di Hewlett Packard Enterprise hanno registrato il calo più marcato degli ultimi sei anni, sulla scia dei timori degli investitori che i persistenti costi dei componenti possano erodere la redditività dell'azienda hardware nel prossimo anno, nonostante la crescita dei ricavi. Martedì, al NYSE, il titolo è arrivato a perdere fino al 17%, scendendo a 39,68 dollari: si tratta del calo intraday più consistente da marzo 2020.



Ieri l'azienda ha annunciato che nell'anno fiscale iniziato questo mese, le vendite registreranno un incremento compreso tra il 27% e il 35%, mentre i margini operativi della divisione principale, Cloud & AI, scenderanno al 14% dal 18,4% registrato nell'ultimo trimestre fiscale appena concluso.



"Questo ridimensionamento dei margini sembra essere la causa della reazione negativa del mercato, nonostante la solidità degli ordini, un portafoglio ordini da record e un flusso di cassa disponibile (free cash flow) previsto di almeno 5,5 miliardi di dollari", ha osservato martedì Robert Schiffman, analista creditizio senior presso Bloomberg Intelligence.



HPE continua "a operare in un contesto caratterizzato da significative limitazioni nell'offerta", ha dichiarato lunedì l'AD di HPE Antonio Neri durante una conference call seguita alla pubblicazione dei risultati. "Prevediamo che la disponibilità di memorie, memorie NAND e molti altri componenti critici rimarrà limitata almeno fino alla seconda metà del 2028".



Per l'anno fiscale iniziato questo mese, HPE ha rivisto al rialzo le previsioni, stimando ricavi fino a 63,1 miliardi di dollari e un utile fino a 5,35 dollari per azione.







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