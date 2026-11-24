Londra: calo per Rio Tinto

(Teleborsa) - Sottotono il Gruppo minerario anglo-australiano , che passa di mano con un calo dell'1,87%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rio Tinto , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Rio Tinto evidenzia un declino dei corsi verso area 56,37 sterline con prima area di resistenza vista a 56,74. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 56,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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