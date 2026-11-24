Londra: calo per Rio Tinto
(Teleborsa) - Sottotono il Gruppo minerario anglo-australiano, che passa di mano con un calo dell'1,87%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rio Tinto, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Rio Tinto evidenzia un declino dei corsi verso area 56,37 sterline con prima area di resistenza vista a 56,74. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 56,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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