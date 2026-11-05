Londra: andamento rialzista per Rio Tinto
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il Gruppo minerario anglo-australiano, che tratta in utile del 2,45% sui valori precedenti.
L'andamento di Rio Tinto nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 63,12 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 64. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 64,88.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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