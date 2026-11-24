New York: exploit di Skyworks Solutions

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,17%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Skyworks Solutions , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Skyworks Solutions mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 77,28 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 85,71. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 71,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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