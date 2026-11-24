New York: exploit di Skyworks Solutions
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,17%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Skyworks Solutions, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Skyworks Solutions mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 77,28 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 85,71. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 71,92.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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