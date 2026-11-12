New York: andamento sostenuto per Skyworks Solutions

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società attiva nello sviluppo e nella vendita di semiconduttori ad alte prestazioni , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,98%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Skyworks Solutions rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo di Skyworks Solutions sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 91,47 USD. Possibile una discesa fino al bottom 87,97. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 94,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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