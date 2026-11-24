Parigi: scambi in positivo per Euronext
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali, con una variazione percentuale del 2,06%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Euronext mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,12%, rispetto a -3,58% dell'indice di Parigi).
Il quadro tecnico di Euronext suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 165,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 169,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 163,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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