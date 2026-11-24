Parigi: scambi in positivo per Euronext

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali , con una variazione percentuale del 2,06%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Euronext mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,12%, rispetto a -3,58% dell' indice di Parigi ).





Il quadro tecnico di Euronext suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 165,9 Euro con tetto rappresentato dall'area 169,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 163,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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