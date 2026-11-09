Milano 15:24
51.250 +2,39%
Nasdaq 6-nov
26.990 +1,35%
Dow Jones 6-nov
51.286 -0,46%
Londra 15:24
10.752 +0,73%
Francoforte 15:24
26.176 +1,38%

Parigi: calo per Euronext

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per Euronext
Pressione sulla principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali, che tratta con una perdita del 2,53%.
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