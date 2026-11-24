Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per CIR

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding finanziaria , che tratta in utile dell'1,86% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di CIR rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 0,765 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 0,765. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 0,765 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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