Piazza Affari: positiva la giornata per CIR

(Teleborsa) - Avanza la holding finanziaria , che guadagna bene, con una variazione del 3,07%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a CIR rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico della società fondata da Carlo De Benedetti mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,7407 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,7877. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,7093.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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