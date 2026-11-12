Milano 13:52
51.902 -0,09%
Nasdaq 11-nov
28.374 +2,28%
Dow Jones 11-nov
52.486 +0,49%
Londra 13:53
10.863 +0,26%
Francoforte 13:52
26.837 +0,65%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Rai Way

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Rai Way
Avanza la società che gestisce le reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI, che guadagna bene, con una variazione del 3,54%.
Condividi
```