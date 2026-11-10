Piazza Affari: balza in avanti Carel Industries

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,90%.



L'andamento di Carel Industries nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Carel Industries evidenzia un declino dei corsi verso area 26,7 Euro con prima area di resistenza vista a 27,05. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 26,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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