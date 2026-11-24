Piazza Affari: positiva la giornata per MFE B

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società media e di comunicazione italiana , che avanza bene del 3,79%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MediaForEurope , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di MFE B suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,648 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,786. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,556.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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