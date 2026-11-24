Piazza Affari: scambi in positivo per Leonardo

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,14%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Leonardo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,95%, rispetto a -5,04% del principale indice della Borsa di Milano ).





Analizzando lo scenario del contractor italiano nel settore Difesa si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 48,8 Euro. Prima resistenza a 50,01. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 48,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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