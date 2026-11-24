Piazza Affari: scambi negativi per Buzzi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nel settore del cemento , che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Buzzi rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Buzzi moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 43,2 Euro e supporto a 42,49. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 43,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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