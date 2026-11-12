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Piazza Affari: risultato positivo per Buzzi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per Buzzi
Seduta positiva per la società attiva nel settore del cemento, che avanza bene del 2,86%.
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