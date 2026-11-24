Recordati revocata da Euronext Milan

Respighi BidCo ha dato corso alla procedura congiunta

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo su Recordati , l'offerente rende noto di aver esercitato oggi il diritto di acquisto e, contestualmente, adempiuto all’obbligo di acquisto, dando pertanto corso alla procedura congiunta, in relazione a tutte le residue 16.890.530 azioni (escluse le 987.270 azioni proprie), pari all’8,077% circa del capitale, per un controvalore di oltre 895 milioni di euro.



Decorso il termine di prescrizione quinquennale, il diritto dei titolari delle azioni residue di ottenere il pagamento del corrispettivo

della procedura congiunta si estinguerà per prescrizione e l’offerente avrà diritto di ottenere la restituzione della porzione di controvalore complessivo non riscossa dagli aventi diritto.



Borsa Italiana ha disposto, a decorrere dalla data odierna, la revoca dalla quotazione su Euronext Milan delle azioni dell’emittente, previa sospensione per le sedute di venerdì 20 e lunedì 23 novembre.











Condividi

```