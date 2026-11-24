Resilienza idrica: Acea e Luiss insieme

per studiare le sfide e le trasformazioni del settore

(Teleborsa) - Acea e l'Università Luiss Guido Carli hanno sottoscritto un accordo quadro triennale finalizzato a costituire un Osservatorio sulla Resilienza Idrica, per analizzare la transizione verso la resilienza idrica con un approccio integrato e favorire il confronto e il dialogo tra stakeholder. La collaborazione, spiega un comunicato, coinvolge il Centro Studi di Acea e il Centro di Ricerca in Strategic Change "Franco Fontana".



In uno scenario caratterizzato da crescenti pressioni sulle risorse idriche, cambiamento climatico, necessità di ammodernamento delle infrastrutture e nuove priorità regolatorie, la resilienza idrica assume un ruolo sempre più centrale per la sicurezza degli approvvigionamenti, la competitività dei territori e la sostenibilità dei sistemi economici. La Strategia europea per la resilienza idrica rafforza ulteriormente questa prospettiva, richiamando l'esigenza di investimenti, innovazione tecnologica e modelli di governance capaci di coniugare efficienza, tutela della risorsa e continuità del servizio. Attraverso un approccio scientifico e multidisciplinare, si legge, l'Osservatorio intende contribuire alla comprensione delle traiettorie evolutive del settore e delle condizioni necessarie a rafforzarne la resilienza, valorizzando il confronto tra esperienza industriale e attività di ricerca. I risultati saranno valorizzati attraverso iniziative pubbliche di approfondimento e disseminazione in dialogo con istituzioni, imprese, regolatori e stakeholder del settore, con l'obiettivo di alimentare un dibattito qualificato sul futuro della gestione dell'acqua in Italia e in Europa.



Il primo evento pubblico è previsto il 10 febbraio 2027, presso la Sala delle Colonne dell'Università Luiss Guido Carli, a Roma. L'iniziativa sarà l'occasione per illustrare il primo documento programmatico dell'Osservatorio, attraverso un confronto con rappresentanti delle istituzioni, del mondo industriale e dell'accademia.



"Le sfide del settore idrico riguardano prima di tutto gli investimenti: abbiamo stimato un gap infrastrutturale di circa 6.500 miliardi di euro entro il 2040 a livello globale", ha dichiarato Marco Pastorello, Senior Executive Director A.I. & Transformation di Acea. "Anche l'ONU, in preparazione alla UN Water Conference di Abu Dhabi, ha sottolineato la necessità di aumentare la spesa pubblica per il settore, raddoppiandola fino allo 0,5% del PIL nei Paesi a basso e medio reddito, e di mobilitare almeno un dollaro di capitale privato per ogni dollaro investito dal settore pubblico. In questo contesto, la collaborazione tra Acea e Luiss nasce per unire ricerca ed esperienza industriale, contribuendo a indirizzare gli investimenti verso soluzioni ad alto impatto per territori e comunità".



"La Strategia europea per la resilienza idrica evidenzia sfide che nessun attore può affrontare da solo. Università e impresa sono chiamate a condividere competenze, dati e capacità di innovazione per sviluppare risposte efficaci e di lungo periodo" - ha sottolineato Enzo Peruffo, Prorettore per la Didattica della Luiss e Direttore del Centro di Ricerca in Strategic Change "Franco Fontana" - "In questa prospettiva, la collaborazione con Acea rappresenta un'importante opportunità per produrre conoscenza applicata e contribuire al dibattito sulle trasformazioni che interesseranno il settore idrico nei prossimi anni".



(Foto: cocoparisienne)

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