(Teleborsa) - Trasformare gli investimenti in impianti costruiti, connessi e operativi, così da avere a disposizione di imprese e cittadini una nuova energia rinnovabile. È quanto è emerso dal convegno organizzato a Roma dall’Alleanza per il Fotovoltaico
che per l’occasione ha presentato il Manifesto ‘Energia che fa crescere l’Italia
’.
Il documento individua cinque priorità
per rimuovere gli ostacoli agli investimenti e assicurare maggiore coerenza tra politiche energetiche, regolazione e sviluppo delle infrastrutture. Una strategia che punta a rafforzare la sicurezza energetica e la competitività del Paese, accompagnando i progetti lungo tutto il percorso, dalla programmazione all’autorizzazione, fino alla costruzione, alla connessione e all’effettiva entrata in esercizio degli impianti.
“Non basta programmare o autorizzare nuova capacità. Chiediamo alle istituzioni di creare le condizioni affinché gli investimenti si traducano effettivamente in impianti costruiti, connessi e in esercizio. Politiche energetiche, autorizzazioni, regolazione, reti e strumenti di mercato devono procedere nella stessa direzione. È su questa capacità realmente disponibile, e sul suo contributo alla competitività e alla sicurezza energetica, che dovrà essere misurato il successo della transizione italiana”, ha sottolineato l’Alleanza.
Secondo quanto emerge dall’incontro Per il 2026 la capacità complessiva installata di solare ed eolico è stimata in 64,2 GW
, rispetto ai 33,9 GW del 2021, con una crescita media annua del 13,6%. Solo il fotovoltaico è più che raddoppiato nel periodo considerato, passando da 22,6 GW a 50 GW.
Per raggiungere gli obiettivi 2030 occorrerà consolidare e accelerare questo percorso Negli scenari considerati, la capacità complessiva di solare ed eolico dovrà salire a un valore compreso tra 92,5 e 107,4 GW. Per il solo fotovoltaico saranno necessari tra 20,6 e 29,3 GW aggiuntivi, con un ritmo di installazione compreso tra 5,2 e 7,3 GW l’anno.
Il mercato presenta, tuttavia, alcuni segnali che richiedono attenzione. Nel primo semestre del 2026 sono state censite 495 operazioni, il 24% in meno
rispetto allo stesso periodo del 2025, per una potenza complessiva di 9,5 GW, in calo del 46%. Il fotovoltaico si conferma comunque il comparto più dinamico, con il 60% delle operazioni.
Le 5 priorità individuate dall’Alleanza vanno dal dare centralità al fotovoltaico, agrivoltaico e sistemi di accumulo nella politica energetica, al fare dell’energia rinnovabile una leva di competitività industriale; bisogna introdurre procedure più semplici, uniformi e prevedibili e avere un accesso alla rete elettrica. Infine servono strumenti di mercato stabili e coordinati.