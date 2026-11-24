



(Teleborsa) - Trasformare gli investimenti in impianti costruiti, connessi e operativi, così da avere a disposizione di imprese e cittadini una nuova energia rinnovabile. È quanto è emerso dal convegno organizzato a Roma dall’che per l’occasione ha presentato il Manifesto’.Il documento individuaper rimuovere gli ostacoli agli investimenti e assicurare maggiore coerenza tra politiche energetiche, regolazione e sviluppo delle infrastrutture. Una strategia che punta a rafforzare la sicurezza energetica e la competitività del Paese, accompagnando i progetti lungo tutto il percorso, dalla programmazione all’autorizzazione, fino alla costruzione, alla connessione e all’effettiva entrata in esercizio degli impianti.“Non basta programmare o autorizzare nuova capacità. Chiediamo alle istituzioni di creare le condizioni affinché gli investimenti si traducano effettivamente in impianti costruiti, connessi e in esercizio. Politiche energetiche, autorizzazioni, regolazione, reti e strumenti di mercato devono procedere nella stessa direzione. È su questa capacità realmente disponibile, e sul suo contributo alla competitività e alla sicurezza energetica, che dovrà essere misurato il successo della transizione italiana”, ha sottolineato l’Alleanza.Secondo quanto emerge dall’incontro Per il 2026 la capacità complessiva installata di solare ed eolico è stimata, rispetto ai 33,9 GW del 2021, con una crescita media annua del 13,6%. Solo il fotovoltaico è più che raddoppiato nel periodo considerato, passando daPer raggiungere gli obiettivi 2030 occorrerà consolidare e accelerare questo percorso Negli scenari considerati, la capacità complessiva di solare ed eolico dovrà salire a un valore compreso tra 92,5 e 107,4 GW. Per il solo fotovoltaico saranno necessari tra 20,6 e 29,3 GW aggiuntivi, con un ritmo di installazione compreso tra 5,2 e 7,3 GW l’anno.Il mercato presenta, tuttavia, alcuni segnali che richiedono attenzione. Nel primo semestre del 2026 sono state censite 495 operazioni, ilrispetto allo stesso periodo del 2025, per una potenza complessiva di 9,5 GW, in calo del 46%. Il fotovoltaico si conferma comunque il comparto più dinamico, con il 60% delle operazioni.Le 5 priorità individuate dall’Alleanza vanno dal dare centralità al fotovoltaico, agrivoltaico e sistemi di accumulo nella politica energetica, al fare dell’energia rinnovabile una leva di competitività industriale; bisogna introdurre procedure più semplici, uniformi e prevedibili e avere un accesso alla rete elettrica. Infine servono strumenti di mercato stabili e coordinati.