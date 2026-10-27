Intesa Sanpaolo Protezione, Dalla Via: “Aumentare la protezione di famiglie e imprese è la priorità per il 2030”

(Teleborsa) - "Se dovessi indicare una sola priorità per il 2030, ed è ciò su cui stiamo lavorando, direi: aumentare il livello di protezione di famiglie e imprese. Le famiglie stanno cambiando, sta cambiando il mondo del lavoro e la tecnologia sta rendendo persone e aziende più consapevoli delle loro necessità: il nostro compito è essere presenti con soluzioni assicurative che possano realmente rispondere ai bisogni, seguendo la loro evoluzione nel tempo". Lo ha dichiarato Massimiliano Dalla Via, AD e DG di Intesa Sanpaolo Protezione, intervenuto nell’ambito del panel 'Assicurazioni 2030: le scelte strategiche che contano oggi'.



"Per una famiglia, significa saper rispondere a esigenze legate alla salute, al reddito, alla casa, al patrimonio e alla longevità. Per un’impresa, significa aiutarla ad affrontare rischi sempre più complessi, da quelli legati al cambiamento climatico agli attacchi informatici, dalla continuità dell’attività alla protezione delle persone. In questo, l’integrazione tra banca e assicurazione, che caratterizza il nostro Gruppo, può esprimere tutta la sua forza: conoscenza del cliente, tecnologia, competenze e consulenza", conclude Dalla Via.

Condividi

```