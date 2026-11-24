Saipem, Blackrock sale al 9,55% dei diritti di voto, Barclays si attesta al 5,49%

(Teleborsa) - Blackrock ha aumentato la quota di diritti di voto in Saipem dall'8,91 al 9,55%. E' quanto emerge dalla comunicazione della Consob sulla partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 17 novembre.



In particolare, il 5,16% sono diritti di voto riferibili ad azioni e il 4,39% ad altri strumenti finanziari a fronte rispettivamente di 4,46 e 4,45% della precedente notifica.



Inoltre, si rileva che il 13 novembre Barclays ha ridotto la quota di diritti di voto dal 6,6% al 3,35% per poi portarli al 5,49% il 16 novembre.

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