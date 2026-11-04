Saipem: BlackRock sale all'8,91% tra azioni e strumenti finanziari. Barclays scende al 6,29%

(Teleborsa) - Doppio movimento nell'azionariato di Saipem , la società di ingegneria e servizi per il settore energetico quotata a Piazza Affari. Secondo le comunicazioni inviate alla Consob, sia BlackRock sia Barclays hanno ridotto sotto la soglia del 5% una componente della propria posizione, con variazioni avvenute in entrambi i casi il 28 ottobre 2026.



BlackRock , nella comunicazione del 30 ottobre, ha ridotto sotto il 5% la quota in azioni, scesa al 4,46% dal 5,02% della precedente notifica, a seguito di operazioni sul mercato e fuori mercato. È invece aumentata la componente in strumenti finanziari, salita al 4,45% dal 3,61%. Per effetto delle due variazioni, la posizione complessiva del gestore statunitense risulta in crescita all'8,91% dall'8,63%. La parte in strumenti finanziari è costituita per il 2,39% da contratti per differenza (CFD) con regolamento in contanti e per il 2,06% da diritti di richiamo su azioni concesse in prestito.



Barclays , nella comunicazione del 3 novembre, ha invece ridotto sotto il 5% la posizione in strumenti finanziari, scesa al 4,84% dal 5,78%. Contemporaneamente è aumentata la componente in azioni, salita all'1,45% dallo 0,59%. La posizione complessiva del gruppo britannico si attesta così al 6,29%, in lieve calo dal 6,37%. La parte in strumenti finanziari è costituita per il 2,90% da diritti di richiamo su azioni concesse in prestito, per l'1,90% da obbligazioni convertibili e scambiabili con scadenza 11 settembre 2029 e per lo 0,04% da swap regolati in contanti con scadenze tra aprile e maggio 2027.

Condividi

```