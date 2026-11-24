START4PEOPLE, Intesa Sanpaolo Assicurazioni premia quattro imprese con 400 mila euro

A Milano l'evento finale del programma: 100 mila euro e un percorso di 12 mesi a Handy Signs, Nuovavita, Lemons in the Room e SoundSafe Care

(Teleborsa) - Si è concluso oggi al Centro Congressi Cariplo di Milano START4PEOPLE, il programma avviato a settembre da Intesa Sanpaolo Assicurazioni in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center e Intesa Sanpaolo per il Sociale. L'obiettivo è individuare e sostenere imprese innovative in grado di sviluppare soluzioni ad alto impatto sociale a beneficio di persone e comunità.

Durante l'evento sono state proclamate le tre realtà vincitrici. Il Comitato di valutazione ha deciso di aggiungerne una quarta per l'elevato valore sociale del progetto presentato, portando a 400 mila euro il contributo complessivo stanziato dalla compagnia. Ciascuna impresa riceve 100 mila euro e accede a un percorso di valorizzazione di 12 mesi, erogato da Intesa Sanpaolo Innovation Center e Intesa Sanpaolo per il Sociale. Il percorso prevede attività di coaching, iniziative dedicate ed eventi per favorire lo sviluppo delle soluzioni e l'accesso a nuove opportunità di mercato e di investimento.



Le vincitrici sono state annunciate da Lauretta Filangieri, Responsabile Sostenibilità di Intesa Sanpaolo Assicurazioni, e selezionate negli ambiti "Education", "Servizi socio-sanitari", "Longevity e benessere", "Abitare accessibile, rigenerazione e valorizzazione del territorio" e "Servizi ambientali e salute delle comunità".



Handy Signs (Roma) utilizza intelligenza artificiale e lingua dei segni per rendere più accessibile la didattica agli studenti sordi, con strumenti di traduzione integrabili nelle attività di scuole e università.

Nuovavita (Macerata) è stata premiata per un progetto rivolto alle persone con dipendenze. L'iniziativa amplia l'accesso ai percorsi di recovery, rafforza il supporto della community e studia l'impiego dell'intelligenza artificiale nella prevenzione delle ricadute.

Lemons in the Room (Firenze) sviluppa terapie digitali in realtà virtuale per la gestione non farmacologica di ansia e dolore in ospedale, con applicazioni in oncologia, pediatria e procedure invasive. Le terapie sono accessibili anche a bambini con disabilità e in presidi ospedalieri periferici (10 strutture per più di 10.000 pazienti).

A SoundSafe Care (Milano/Navacchio) è andato il premio speciale per il progetto "Curarsi senza rinunciare a sé". Il progetto punta a coinvolgere pazienti, associazioni e specialisti nello sviluppo di una tecnologia robotica a ultrasuoni focalizzati per il trattamento non invasivo dei fibromi uterini.



Ad aprire i lavori è stato Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo, che ha richiamato l'impegno del Gruppo nella generazione di valore sociale. Alla tavola rotonda "Investire sul futuro: il ruolo delle imprese nel generare valore condiviso" hanno preso parte:

- Andrea Forghieri, Executive Director di Intesa Sanpaolo per il Sociale;

- Martina Carpani, Innovation Project Manager di Save the Children;

- Antonio Granito, Executive Director Area Finanza e Sostenibilità di Intesa Sanpaolo Assicurazioni;

- Alex Carini, CEO di Humanitas Mater Domini e Columbus e Direttore Sviluppo Humanitas;

- Viviana Bacigalupo, Direttrice Generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center;

- Alice Musso, Director of Marketing Italia di Too Good To Go.



A chiudere l'evento è stata Virginia Borla, Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Assicurazioni e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, che ha dichiarato: "Con START4PEOPLE di In Action Esg, Intesa Sanpaolo Assicurazioni, in collaborazione con le altre strutture del Gruppo Intesa Sanpaolo, conferma il proprio impegno nel promuovere un modello di crescita che mette al centro persone, comunità e territori, contribuendo alla diffusione di soluzioni innovative in grado di rispondere alle principali sfide sociali del Paese."







(Foto: © Roman Babakin/123RF)

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