Terna, seconda asta Macse assegna 16 GWh di accumuli

Offerti circa 43 GWh, quasi il triplo del fabbisogno. Batterie agli ioni di litio nel Sud e nelle isole, entrata in esercizio prevista nel 2029

(Teleborsa) - Si è conclusa la seconda asta del MACSE per l'anno 2029. Il MACSE è il Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico gestito da Terna, la società guidata da Pasqualino Monti. La procedura ha assegnato 16 GWh di capacità di accumulo nel Sud e nelle isole, pari al 100% del fabbisogno richiesto.



Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione è stato di 11.382 €/MWh-anno. Il valore è al di sotto del premio di riserva, fissato a 27.000 €/MWh-anno, e inferiore del 12% rispetto al prezzo medio ponderato di aggiudicazione dell'asta MACSE 2028.

Sono stati qualificati circa 67 GWh di nuove iniziative. Di questi, circa 43 GWh sono stati offerti nella procedura, un volume pari a quasi il triplo del fabbisogno.



L'asta ha riguardato le batterie agli ioni di litio e si è svolta in quattro aree: Centro Sud, Sud e Calabria, Sicilia e Sardegna. Per ciascuna area Terna aveva definito i contingenti minimi e massimi da approvvigionare.

La capacità selezionata è così ripartita:

- Centro Sud: 2,8 GWh, al prezzo medio di 10.716 €/MWh-anno;

- Sud e Calabria: 9,6 GWh, a 11.575 €/MWh-anno;

- Sicilia: 3 GWh, a 11.467 €/MWh-anno;

- Sardegna: circa 0,5 GWh, a 10.925 €/MWh-anno.



Il fabbisogno approvvigionato è stato approvato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per individuare il fabbisogno, la metodologia definisce quantità tali che il costo marginale dei nuovi accumuli sia inferiore al beneficio associato alla riduzione del costo della generazione a gas.

L'entrata in esercizio degli impianti contrattualizzati è attesa nel 2029.





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