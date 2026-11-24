Trasparenza programmi elettorali, audzione UpB: valutazione indipendente ha bisogno di tempi, risorse e procedure adeguate

(Teleborsa) - L'effettiva possibilità per un’istituzione indipendente di realizzare valutazioni degli effetti economici e finanziari dei programmi elettorali richiede un’attenta definizione dell’ampiezza delle analisi, dei tempi disponibili, delle risorse necessarie, della definizione delle misure da valutare, delle modalità di partecipazione e di dettagliate procedure operative. È quanto ha sottolineato la presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), Lilia Cavallari, nell'audizione sul Disegno di legge “Misure per la trasparenza dei programmi elettorali dei partiti” tenuta oggi presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica. L'attuale formulazione del provvedimento presenta infatti rilevanti criticità che richiederebbero interventi sia sull'organizzazione della nuova funzione sia sulle modalità del suo svolgimento da parte dell’UPB.



Il confronto internazionale offre indicazioni significative. Nei quattro paesi OCSE in cui le istituzioni di bilancio indipendenti già valutano i programmi elettorali – Australia, Belgio, Canada e Paesi Bassi, ai quali si aggiungerà la Grecia nel 2027 – l’analisi dell’istituzione preposta alla valutazione è sempre circoscritta a un insieme delimitato di misure. Solo in Belgio la partecipazione è obbligatoria; soltanto in Belgio e nei Paesi Bassi vengono valutati anche gli effetti macroeconomici. L'ampiezza del numero di misure soggette a valutazione incide sui tempi, sulle risorse impiegate e sulle esigenze di collaborazione con altre istituzioni.



Rispetto all’oggetto e al perimetro delle valutazioni, il DDL prevede l'esame dell'intero programma economico dei partiti, senza limiti al numero delle misure, oltre alla coerenza con i quadri macroeconomici e di finanza pubblica. Applicando le disposizioni alle elezioni politiche del 2022, sarebbero stati 14 i partiti o le liste soggetti all'obbligo, e, prendendo come riferimento il numero medio di misure per partito della recente esperienza olandese, sarebbe stato necessario valutare un numero potenziale di misure superiore a 2.000. Per confronto, nei Paesi Bassi sono state valutate 1.457 misure in 90 giorni, con 68 unità equivalenti a tempo pieno; in Belgio, nel 2024, sono state quantificate 301 misure in circa tre mesi.



Sarebbe quindi opportuno limitare l'analisi alle misure prioritarie, attraverso soglie quantitative e criteri di rilevanza finanziaria. Andrebbero inoltre definiti preventivamente requisiti informativi e criteri di valutabilità, distinguendo le proposte insufficientemente documentate da quelle per le quali una quantificazione attendibile non sia tecnicamente possibile.



Una criticità rilevante è rappresentata dai tempi e dalle procedure. Il calendario previsto lascerebbe appena 21-23 giorni per completare le valutazioni, con possibili sovrapposizioni alle altre attività istituzionali dell'UPB. In Belgio e nei Paesi Bassi le analisi vengono svolte su un arco temporale di circa tre mesi, in Grecia le proposte devono essere presentate 120 giorni prima delle elezioni.



Sarebbe pertanto necessario anticipare la presentazione delle proposte all’UPB e articolare il procedimento in fasi successive, prevedendo tempi adeguati per l’istruttoria, il confronto tecnico con i partiti sulle stime preliminari, le osservazioni e la pubblicazione dei risultati. Procedure standardizzate e indicazioni metodologiche condivise preventivamente ridurrebbero incertezze e rischi di contestazioni a ridosso del voto.



Risorse e collaborazioni istituzionali sono un aspetto nodale. La clausola di invarianza finanziaria non appare conciliabile con l'ampiezza del nuovo mandato. L'UPB dispone di 31 unità di personale, a fronte di una dotazione organica prevista di 40, già impegnate a pieno regime nelle funzioni istituzionali previste dalla legge.



Risorse umane e finanziarie aggiuntive sono necessarie per assicurare adeguati standard di qualità e indipendenza. In Belgio, per la prima applicazione del 2019, furono assegnati 660.000 euro aggiuntivi al Federal Planning Bureau; nonostante il finanziamento e la selezione delle priorità, il carico di lavoro superò la capacità operativa dell'istituzione.



Il contributo di altre istituzioni tecniche, pur essenziale, non può sostituire il rafforzamento delle capacità interne. La collaborazione dovrebbe essere disciplinata già nella normativa, prevedendo protocolli d'intesa sottoscritti con congruo anticipo, che regolino accesso ai dati, tempi di risposta, responsabilità operative e obblighi di riservatezza.



Confronto con i partiti e pubblicazione delle valutazioni da parte dell’UPB sono ulteriori aspetti da definire. Occorrono procedure uniformi di interlocuzione tecnica, che consentano chiarimenti e osservazioni sulle stime preliminari, garantendo parità di trattamento, riservatezza e piena autonomia dell'istituzione valutatrice.



Un ulteriore aspetto da approfondire riguarda la scelta tra un sistema di valutazione esterna dei programmi elettorali a partecipazione obbligatoria o volontaria. La prima favorisce disponibilità di informazioni e comparabilità tra programmi, senza garantire automaticamente la qualità delle analisi; la seconda agevola la collaborazione tecnica, ma non assicura una copertura uniforme. Nei Paesi Bassi, tuttavia, l'adesione volontaria ha consentito un'ampia partecipazione, anche grazie agli incentivi reputazionali legati alle aspettative degli elettori. La scelta dovrebbe considerare congiuntamente perimetro delle analisi, modalità di interlocuzione e risorse disponibili.



Andrebbe infine valutata la possibilità di consentire ai partiti di autorizzare la pubblicazione delle valutazioni da parte dell'istituzione valutatrice entro una scadenza prestabilita, per limitare il rischio di contestazioni in prossimità del voto.



L'obiettivo di rafforzare la trasparenza degli effetti economici e finanziari dei programmi elettorali richiederebbe pertanto un'architettura funzionale e adeguata, con delimitazione delle misure, tempi più ampi, risorse aggiuntive e procedure formali di coordinamento con i partiti e con le altre istituzioni pubbliche, aspetti che andrebbero introdotti o rafforzati nel DDL.





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