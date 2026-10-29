Autostrade siciliane A18 e A20, Salvini accelera

sul tavolo ipotesi commissario per sbloccare gli interventi più urgenti

(Teleborsa) - Superare lo stallo sulle autostrade siciliane A18 e A20, garantire la sicurezza degli automobilisti e assicurare che le risorse disponibili si traducano finalmente in interventi concreti. È l'obiettivo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ieri ha affrontato il dossier nel corso di un confronto cui ha partecipato anche il vicepresidente della Regione Siciliana Luca Sammartino.



La posizione del MIT - spiega lo stesso Ministero - è chiara: le interlocuzioni avviate lo scorso luglio con il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) non hanno prodotto i risultati attesi. Anche il termine di cento giorni, scaduto il 26 ottobre, si è concluso senza risposte adeguate alle criticità evidenziate dal Ministero. Una situazione che rende necessario valutare un cambio di passo, nell'interesse dei cittadini e delle imprese siciliane.



In questa direzione, il ministro Salvini sta approfondendo tutte le soluzioni consentite dall'ordinamento, compresa l'ipotesi di una gestione commissariale degli interventi più urgenti, che consenta di impiegare efficacemente le risorse già individuate dalla Regione Siciliana, assicurando procedure più rapide, responsabilità definite e tempi verificabili.



Una prospettiva che punta a valorizzare, non a comprimere, l'autonomia regionale. Il principio è quello di un federalismo concreto, nel quale le risorse e le competenze dei territori siano accompagnate dalla capacità di trasformarle in risultati. Per il MIT la sicurezza rimane una priorità assoluta. Le misure temporanee e le limitazioni alla circolazione non possono rappresentare una soluzione permanente a problemi strutturali che richiedono interventi organici e una gestione efficace.



La linea del ministro Salvini è chiara: nessuna contrapposizione istituzionale, ma neppure ulteriori rinvii. La Sicilia deve poter contare su infrastrutture sicure e moderne, senza che inefficienze e ritardi continuino a ricadere su chi ogni giorno percorre le sue autostrade.

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