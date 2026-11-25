(Teleborsa) - Chiusura del 24 novembre
Nuovo spunto rialzista per il Dow Jones 30, che guadagna bene e porta a casa un +0,85%.
Lo scenario di medio periodo del Dow Jones 30 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 50.762,1. Supporto a 48.711,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 52.813.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)