Bellini Nautica, variazione della struttura dell'azionariato

(Teleborsa) - Bellini Nautica ha ricevuto, oggi 25 novembre, le comunicazioni di cambiamento sostanziale trasmesse dagli azionisti Romano Bellini e

Martina Bellini e da Calypso, relative al trasferimento, mediante conferimento e a soli fini riorganizzativi, dell’intera partecipazione detenuta direttamente da Romano Bellini e Martina Bellini nel capitale dell'emittente a favore di Calypso, holding di famiglia già titolare di 2.519.000 azioni ordinarie Bellini Nautica, pari al 35,25% del capitale.



In particolare, sono state conferite in Calypso complessive 2.374.500 azioni ordinarie Bellini Nautica, pari al 33,23% del capitale, di cui (i) 1.214.000 azioni, pari al 16,99% del capitale, da parte di Romano Bellini e (ii) 1.160.500 azioni, pari al 16,24% del capitale, da parte di Martina Bellini.



Per effetto di quanto precede, Calypso viene a detenere complessive 4.893.500 azioni ordinarie Bellini Nautica, pari al 68,48% del capitale, con conseguente superamento, in aumento, delle soglie di rilevanza del 50% e del 66,6% previste dalla Disciplina sulla Trasparenza; contestualmente, Romano Bellini e Martina Bellini cessano di detenere direttamente azioni dell’Emittente, scendendo al di sotto delle soglie di rilevanza del 15%, del 10% e del 5%. L’operazione non comporta alcuna variazione del numero complessivo di azioni in circolazione né del capitale sociale dell’Emittente.



A fronte dei conferimenti, Romano Bellini e Martina Bellini hanno sottoscritto e liberato un aumento di capitale di Calypso a loro riservato, ricevendo quote di nuova emissione determinate in proporzione al valore corrente delle azioni conferite rispetto al valore corrente complessivo del patrimonio di Calypso, che include ulteriori partecipazioni oltre a quella detenuta in Bellini Nautica. I conferimenti sono stati effettuati per un valore complessivo di euro 16.562,00 (di cui euro 8.450,00 relativi alle azioni conferite da Romano Bellini ed euro 8.112,00 relativi alle azioni conferite da Martina Bellini), imputato per euro 12.965,00 a capitale sociale e per euro 3.597,00 a sovrapprezzo.

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