Bellini Nautica accelera negli USA con il debutto americano di Eternal 36

(Teleborsa) - Bellini Nautica , attraverso la controllata Bellini Yacht, accelera la crescita negli Stati Uniti con il debutto americano dell'Eternal 36 durante il recente Fort Lauderdale International Boat Show, tenutosi tra il 28 ottobre e il 1 novembre scorsi in Florida.



La presentazione - si legge in un comunicato - ha rappresentato la prima introduzione ufficiale del nuovo progetto superyacht di Bellini al mercato statunitense.



Il debutto americano di Eternal 36 si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo del mercato avviata nel corso del 2026, che ha incluso la nomina di James Carter quale rappresentante Bellini negli Stati Uniti e il rafforzamento della presenza commerciale dell’azienda nelle principali destinazioni nautiche del Paese. Nel corso dell'anno, Bellini ha continuato ad ampliare il proprio network internazionale, investendo in competenze locali e sviluppando relazioni con armatori, dealer e operatori del settore per supportare le proprie ambizioni di crescita a lungo termine in Nord America.





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