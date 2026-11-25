Borse europee contrastate, automotive in recupero: occhi sull'inflazione USA

Restano i timori sui dazi USA e sull'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - Le Borse europee si muovono a due velocità, con Piazza Affari in calo e gli investitori orientati alla cautela. Sul quadro internazionale pesano le nuove minacce tariffarie dell'amministrazione Trump. Washington si prepara a pubblicare i risultati di un'indagine sulle presunte eccedenze di capacità produttiva di 16 partner commerciali, tra cui Unione Europea e Cina, che potrebbe aprire la strada a nuovi dazi sulle importazioni.



A frenare il sentiment contribuisce anche l'indebolimento dei titoli tecnologici legati all'intelligenza artificiale, con Wall Street orientata al ribasso e crescenti interrogativi sulla sostenibilità degli investimenti nel settore.



Automotive protagonista del recupero

Protagonista, invece, il settore automotive, che rimbalza dopo le flessioni dei giorni scorsi, seguite dal raggiungimento dei minimi da oltre sei anni. La performance positiva contribuisce a sostenere il sentiment generale dei listini, in una seduta caratterizzata da una maggiore selettività degli investitori.



Attesa per l'inflazione USA

L'attenzione degli operatori è ora rivolta ai dati sull'inflazione PCE core statunitense, attesi in giornata e determinanti per le aspettative sulle prossime mosse della Federal Reserve. Il dollaro si rafforza in vista della pubblicazione, mentre sul mercato obbligazionario europeo prevalgono gli acquisti sui titoli di Stato.



Scambia in retromarcia l' oro , che scivola a 3.526,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,89% e continua a trattare a 81,32 dollari per barile.





Consolida i livelli della vigilia lo spread , attestandosi a +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,31%.



Nello scenario borsistico europeo Francoforte è stabile, riportando un moderato +0,04%, performance modesta per Londra , che mostra un moderato rialzo dello 0,30%, e ben comprata Parigi , che segna un forte rialzo dello 0,87%. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB , che scende a 47.963 punti, con uno scarto percentuale dello 0,33%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share , che perde lo 0,36%, scambiando a 50.563 punti.



I migliori e peggiori di Milano



Stellantis (+5,73%) complice anche il rafforzamento della collaborazione con il gruppo cinese Leapmotor, che punta ad ampliare la propria presenza produttiva e ingegneristica in Europa facendo leva sulle sinergie con il partner automobilistico.



Bene inoltre Buzzi (+3,74%), Moncler (+2,00%) e Ferrari (+3,32%) sostenuto dalla view positiva di JP Morgan sul comparto auto.



Sotto pressione Technoprobe , con un forte ribasso del 2,00%.



Soffre Fineco , che evidenzia una perdita dell'1,95%.



Preda dei venditori Prysmian , con un decremento dell'1,71%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano



Juventus (+5,67%), Banca Ifis (+4,47%), BFF Bank (+4,40%) e Brembo (+2,21%).



Le più forti vendite

WIIT prosegue le contrattazioni a -4,17%.



Si concentrano le vendite su Cembre , che soffre un calo del 3,08%.



Vendite su GVS , che registra un ribasso del 2,68%.



Seduta negativa per LU-VE Group , che mostra una perdita del 2,35%.

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