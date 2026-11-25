Borse europee in rialzo sfidano la tempesta asiatica

Riflettori su dazi USA e AI

(Teleborsa) - Le principali Borse europee avviano la seduta in cauto rialzo, mostrando una relativa tenuta rispetto alle pesanti vendite che hanno colpito i mercati asiatici. Il quadro internazionale resta tuttavia fragile, con le nuove minacce tariffarie di Washington nei confronti di Europa e Cina e i dubbi sulla sostenibilità del rally dell'intelligenza artificiale a frenare il sentiment degli investitori.



Intelligenza artificiale, si raffredda l'entusiasmo

A frenare il sentiment sui mercati è anche l'indebolimento dei titoli tecnologici legati all'AI, accompagnato da crescenti interrogativi sulla sostenibilità degli ingenti investimenti nel settore e sulle valutazioni raggiunte dai principali protagonisti.



Attesa per i dati sull'inflazione USA

Sul fronte macroeconomico, l'attenzione degli operatori è rivolta ai dati sull'inflazione PCE core statunitense, attesi nella giornata odierna e particolarmente rilevanti per le prospettive della politica monetaria della Federal Reserve.



In Australia, l'inflazione superiore alle attese ha rafforzato le aspettative di una politica monetaria ancora restrittiva. L'indice annualizzato della media troncata si è attestato al 3,8%, ben al di sopra dell'obiettivo della Reserve Bank of Australia.



Sessione debole per l' euro / dollaro USA , che scambia con un calo dello 0,25%. Giornata negativa per l' oro , che continua la seduta a 3.523,3 dollari l'oncia, in calo dello 0,93%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 80,45 dollari per barile, in netto calo dell'1,96%.



Consolida i livelli della vigilia lo spread , attestandosi a +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,33%.



Tra le principali Borse europee piccolo passo in avanti per Francoforte , che mostra un progresso dello 0,24%, composta Londra , che cresce di un modesto +0,6%, e si muove in territorio positivo Parigi , mostrando un incremento dell'1,04%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 48.193 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share ( Piazza Affari ), che si posiziona a 50.818 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



I migliori e peggiori dei titoli più importanti di Milano

Stellantis (+2,82%), Moncler (+2,61%), Campari (+2,41%) e Ferrari (+2,38%).



STMicroelectronics invece mostra un -2,03%.



Si muove sotto la parità Saipem , evidenziando un decremento dell'1,44%.



Contrazione moderata per Technoprobe , che soffre un calo dell'1,11%.



Sottotono Banca Generali che mostra una limatura dello 0,88%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Ferragamo (+4,11%), Juventus (+2,76%), Safilo (+2,29%) e Brembo (+2,21%).



I piÃ¹ forti ribassi, invece, si verificano su WIIT , che continua la seduta con -1,67%.



Preda dei venditori Sesa , con un decremento dell'1,53%.



Deludente LU-VE Group , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

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